Forbes назвал самых обедневших по итогам года российских миллиардеров

По данным российской версии издания наибольшие потери в этом году понесли Вагит Алекперов и Леонид Михельсон

За 2020 год десять участников российского списка Forbes потеряли почти $17,6 млрд. К такому выводу пришли авторы рейтинга, сравнившего состояние 200 богатейших россиян на 20 декабря 2019 года и 20 декабря 2020 года.

Авторы материала, опубликованного российской версией издания, указывают, что за последние 12 месяцев пострадали практически все нетехнологичные сферы бизнеса. Сказались как ограничения из-за пандемии коронавируса, так и падение цен на нефть.

По данным Forbes, больше всего за год потерял президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $4,08 млрд (до $19,17 млрд). Объясняется это падением котировок на фоне разрыва сделки ОПЕК+.

Далее в рейтинге идет председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Снижение котировок привело к тому, что его состояние сократилось на $3,55 млрд (до $24,53 млрд). У бизнесмена Геннадия Тимченко падение составило $2,33 млрд (до $20,37 млрд).