Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V» Общество, 22:20 Сын Трампа увидел улыбки Сталина и Мао после блокировки отца в Twitter Политика, 22:01 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 21:46 «Шальке» прервал 30-матчевую серию без побед в чемпионате Германии Спорт, 21:46 Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявили обвинения Политика, 21:46 Шайба и передача Ковальчука помогли «Авангарду» победить «Металлург» Спорт, 21:14 Три человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада в Испании Общество, 21:13 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 20:57 Хозяйку частного дома престарелых задержали после гибели семи человек Общество, 20:39 Полиция задержала грабителя петербургского отделения Сбербанка Общество, 20:37 Тренер сборной России по лыжам отреагировал на допинговые подозрения Спорт, 20:30 Как пандемия подстегнула развитие телемедицины в России и мире РБК Стиль и СберЗдоровье, 20:08 Врач папы римского умер от коронавируса Общество, 19:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 января Общество, 19:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом он рассказал в своей авторской статье.

Публицист сообщил, что такое решение он принял после того, как он изучил ход испытаний вакцины. По словам Крамера, у него, как и у многих россиян, были сомнения в эффективности российского препарата.

«Как и многое другое в России, запуск вакцины «Спутник V» был связан с политикой и пропагандой, и президент Владимир Путин объявил о своем одобрении использования еще до того, как начались испытания на поздних стадиях. В течение многих месяцев западные ученые осуждали его. Как и многие российские граждане, которые не доверяют новой вакцине и говорят, что подождут, чтобы посмотреть, как все обернется, прежде чем самому получить ее (вакцину. — РБК), у меня были сомнения», — рассказал журналист.

В своей публикации автор указал на то, что у многих скептиков возникали вопросы к российской вакцине из-за ее оперативной регистрации. Журналист назвал эту ситуацию «политизированным» шагом. Однако впоследствии Крамер личном опыте смог убедиться в безопасности российского препарата.

«Медсестра со шприцом в руке бесцеремонно спросила, готов ли я. Я сказал: «да». Последовала быстрая инъекция, а затем, согласно, инструкции я должен был подождать полчаса в коридоре больницы, чтобы избежать возможного анафилактического шока, который, к счастью, так и не наступил», — пояснил корреспондент.

Автор статьи акцентировал внимание и на то, что со времен СССР российские ученые владеют легендарной практикой разработки вакцин для борьбы с инфекционными заболеваниями. По словам журналиста, в советские годы борьба с инфекциями была приоритетом здравоохранения, а экспорт вакцин — элементом дипломатии в период холодной войны.

Журналист также признался, что с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру. В своей статье он посоветовал читателям обратить внимание на то, что вакцину «Спутник V» уже поставили в Белоруссию, Аргентину и в ряд других стран, следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США
Общество
Фото:@nytimes

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (ФГБУ «НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи». Вакцинирование проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели пациенту делают вторую инъекцию.

В середине сентября началась пострегистрационная фаза клинических испытаний данного препарата.

В конце декабря Минздрав России одобрил применение вакцины на пожилых людях. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность «Спутник V».

журналист The New York Times прививка коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Королеве Елизавете II и ее супругу сделали прививку от COVID-19
Общество
Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в свою очередь
Общество
NYT узнала о первой аллергической реакции после прививки вакциной Moderna
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter