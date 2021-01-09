Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом он рассказал в своей авторской статье.

Публицист сообщил, что такое решение он принял после того, как он изучил ход испытаний вакцины. По словам Крамера, у него, как и у многих россиян, были сомнения в эффективности российского препарата.

«Как и многое другое в России, запуск вакцины «Спутник V» был связан с политикой и пропагандой, и президент Владимир Путин объявил о своем одобрении использования еще до того, как начались испытания на поздних стадиях. В течение многих месяцев западные ученые осуждали его. Как и многие российские граждане, которые не доверяют новой вакцине и говорят, что подождут, чтобы посмотреть, как все обернется, прежде чем самому получить ее (вакцину. — РБК), у меня были сомнения», — рассказал журналист.

В своей публикации автор указал на то, что у многих скептиков возникали вопросы к российской вакцине из-за ее оперативной регистрации. Журналист назвал эту ситуацию «политизированным» шагом. Однако впоследствии Крамер личном опыте смог убедиться в безопасности российского препарата.

«Медсестра со шприцом в руке бесцеремонно спросила, готов ли я. Я сказал: «да». Последовала быстрая инъекция, а затем, согласно, инструкции я должен был подождать полчаса в коридоре больницы, чтобы избежать возможного анафилактического шока, который, к счастью, так и не наступил», — пояснил корреспондент.

Автор статьи акцентировал внимание и на то, что со времен СССР российские ученые владеют легендарной практикой разработки вакцин для борьбы с инфекционными заболеваниями. По словам журналиста, в советские годы борьба с инфекциями была приоритетом здравоохранения, а экспорт вакцин — элементом дипломатии в период холодной войны.

Журналист также признался, что с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру. В своей статье он посоветовал читателям обратить внимание на то, что вакцину «Спутник V» уже поставили в Белоруссию, Аргентину и в ряд других стран, следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.





Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (ФГБУ «НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи». Вакцинирование проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а спустя три недели пациенту делают вторую инъекцию.

В середине сентября началась пострегистрационная фаза клинических испытаний данного препарата.

В конце декабря Минздрав России одобрил применение вакцины на пожилых людях. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность «Спутник V».