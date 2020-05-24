New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших с США с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте издания.

Печатная версия издания вышла под заголовком: «Число жертв приближается к 100 тыс. неисчислимые потери», который сопровождается кратким некрологом. «В списке не просто имена, это — мы», — говорится в подзаголовке публикации.

Авторы статьи отмечают, что влияние коронавируса на США невозможно измерить числами.

«Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из списка умерших», — говорится в публикации.

Журналисты также упомянули в статье возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом. Опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.

«Я бы хотел, чтобы спустя 100 лет люди, оглядываясь назад, поняли, какие утраты мы понесли», — заявил один из редакторов The New York Times Марк Лейси.

22 мая президент США Доналml Трамп распорядился в течение трех дней приспустить флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об американцах, умерших от коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 1,6 млн случаев заражений коронавирусом. Умерли более 97 тыс. человек.