Полиция задержала грабителя петербургского отделения Сбербанка

Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге, которое произошло на этой неделе. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с сочинскими оперативниками задержали 30-летнего уроженца Хабаровского края. Подозреваемый этапирован в Петербург.

Ограбление банка в Адмиралтейском районе произошло 4 января. Злоумышленнику удалось скрыться. О пострадавших в результате ограбления не сообщалось. Вскоре появилось видео ограбления.

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