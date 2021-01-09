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Полиция задержала грабителя петербургского отделения Сбербанка

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге, которое произошло на этой неделе. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с сочинскими оперативниками задержали 30-летнего уроженца Хабаровского края. Подозреваемый этапирован в Петербург.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Ограбление банка в Адмиралтейском районе произошло 4 января. Злоумышленнику удалось скрыться. О пострадавших в результате ограбления не сообщалось. Вскоре появилось видео ограбления.

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Как сообщал телеканал 78.RU, мужчина ограбил отделение Сбербанка на Сенной площади. По информации канала, ему удалось украсть $7–8 тыс. и 500 тыс. руб. В Сбербанке позднее подтвердили РБК, что это произошло в их отделении.

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