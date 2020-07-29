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Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, передает «РИА Новости».

Как рассказали в ГУ МВД, 28 июля около 19.30 мск в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Он начал угрожать работнику и протянул ему записку с требованием выдать денежные средства. Таким образом, злоумышленник похитил более 1 млн руб. и скрылся.

При нападении никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК (Разбой).

«Полицейским потребовалось всего несколько часов для установления личности и задержания налетчика», — отметили в ГУ МВД.

СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб.
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Подозреваемого задержали в одном из домов на 26-й линии Васильевского острова. Им оказался 20-летний мужчина, ранее работавший барменом. Он заявил, что нуждался в деньгах из-за потери работы, отметили в ГУ МВД. Сотрудники полиции изъяли у мужчины похищенные 1 млн 108 тыс. руб.

Ранее пресс-службе главного управления МВД сообщали, что речь идет об ограблении отделения Сбербанка. По данным «Фонтанки», нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет.

Теги: Санкт-Петербург, полиция, задержание, ограбление банка
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