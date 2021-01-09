В месте пропажи индонезийского Boeing в море нашли обломки и части тел

Фото: Antara Foto Agency / Reuters

В Яванском море, в районе, где 9 января пропал вылетевший из Джакарты пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, найдены различные обломки, а также части тел, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства, находки были подняты из воды местными рыбаками, которые вышли на поиски после того, как услышали взрыв.

По данным телекомпании Metro TV, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

Материал дополняется.