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На Украине прогремел взрыв на газопроводе

Фото: Шура Балаганов / VK
Фото: Шура Балаганов / VK

На газопроводе возле села Калайдинцы в Полтавской области на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба компании «Лубнигаз».

«Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины», произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа», — говорится в сообщении компании.

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Фото:Global Look Press

В сообщении также сказано, что инцидент затронул газораспределительные станции «Новички» и «Вишневый». Список населенных пунктов, которые остались без газа, пока уточняется.

В сентябре 2020 года взрыв газопровода произошел в Киевской области в районе населенного пункта Чабаны. Произошел прорыв газовой трубы диаметром 1,5 м, которая качает газ на Европу. Данных о пострадавших не поступало.

Украина газопровод взрыв
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