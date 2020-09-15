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В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

Взрыв на газопроводе высокого давления произошел в ночь на 15 сентября в районе населенного пункта Чабаны Киевской области. Об этом сообщает  издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Со слов очевидцев, сначала послышался гул, а затем громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердили в полиции Киевской области, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении отмечается, что в районе села Чабаны в поле произошел прорыв газовой трубы диаметром 1.5 м., которая качает газ на Европу. Данных о пострадавших не поступало. На место происшествия прибыли аварийные службы для перекрытия газоснабжения. В связи с инцидентом в ближайших населенных пунктах было отключено электроснабжение.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в Facebook, что взрыв произошел в Васильковском районе Киевской области в районе населенных пунктов Иванковичи, Хотов и Чабаны.

«Особенно с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора. Пламя не видно пока», — написал Омелян.

В начале августа полиция Киева в центре города обнаружила взрывное устройство на Большой Васильковской улице. Впоследствии специалисты-взрывотехники обезвредили этот предмет, никто не пострадал.

Теги: Киевская область, газопровод, взрыв
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