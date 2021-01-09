Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Лия Ахеджакова (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Актрису Лию Ахеджахову госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на ее продюсера Ефима Спектора.

Она находится в обычной палате. Актрисе 82 года.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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