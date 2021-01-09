Пандемия коронавируса , 09 янв, 14:38
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Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Лия Ахеджакова
Актрису Лию Ахеджахову госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на ее продюсера Ефима Спектора.
Она находится в обычной палате. Актрисе 82 года.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Материал дополняется.