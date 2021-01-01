В Петербурге локализовали пожар на Балтийском заводе

Фото: МЧС России

Пожар на площади 50 кв. м на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге удалось локализовать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Это произошло в 19:24. Сведений о пострадавших нет. К ликвидации были привлечены 33 единицы техники и 111 человек, говорится в сообщении ведомства.

Пожар случился в Василеостровском районе по адресу: Косая линия, 16, корп. 1.

В середине ноября пожар произошел на территории Ленинградского электромеханического завода в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Были эвакуированы четыре человека, пострадавших не было. Прокуратура Красносельского района организовала проверку происшествия.