Пожар произошел возле аэропорта Сочи

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Природный пожар на площади 400 кв. м произошел в субботу на склоне горы возле аэропорта в Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Загорелись сухая трава и мусор. В 11:28 мск пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Также пожары не прекращаются в Абхазии. Из-за пожара половина республики — от границы с Россией до Сухума — осталась без света. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на РУП «Черноморэнерго». Сотрудники РУП были вынуждены отключить воздушную линию электропередачи «Псоу 220». Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.

РБК обратился за комментарием в РУП «Черноморэнерго».