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Пожар произошел возле аэропорта Сочи

Фото: typical_adler / VK
Фото: typical_adler / VK

Природный пожар на площади 400 кв. м произошел в субботу на склоне горы возле аэропорта в Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Загорелись сухая трава и мусор. В 11:28 мск пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Также пожары не прекращаются в Абхазии. Из-за пожара половина республики — от границы с Россией до Сухума — осталась без света. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на РУП «Черноморэнерго». Сотрудники РУП были вынуждены отключить воздушную линию электропередачи «Псоу 220». Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.

РБК обратился за комментарием в РУП «Черноморэнерго».

В Абхазии из-за лесных пожаров завалило камнями республиканскую трассу
Общество
Фото:МЧС Республики Абхазия

Ранее сообщалось о пожаре в Гагре в Абхазии. Город находится приблизительно в часе езды от Сочи (62,4 км). Там в результате пожара завалило республиканскую трассу. 8 января МЧС Абхазии сообщило, что работы по тушению пожара продолжаются. Спасатели ликвидируют частичные возгорания.

В новогоднюю ночь в Сочи загорелись леса возле поселка Верхний Юрт. Огнем было охвачено около 500 кв. м. Пожар случился из-за фейерверков. Вскоре пожарным удалось полностью ликвидировать очаги возгорания.

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