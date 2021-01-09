Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили из-под стражи

Евгения и Кристина Малимон (Фото: kristina.malimon / Instagram)

Евгению Малимон и ее дочь Кристину, которых ранее задержали во время штурма Капитолия в Вашингтоне, отпустили из-под стражи до суда. Об этом сообщает ОРВ.

Их подозревают в незаконном въезде и нарушении комендантского часа. В участии в беспорядках женщины виновными себя не признают. Суд Вашингтона назначил дату разбирательства по их делу на июнь. До тех пор женщины будут находится на свободе. По условиям освобождения, они должны будут покинуть Вашингтон.

Евгении Малимон 54 года, она имеет молдавское происхождение. Ранее сообщалось, что одному из задержанных во время штурма здания конгресса потребовался переводчик с русского языка. Однако было неизвестно, шла ли речь о Малимон. ОРВ уточняет, что суд по мере пресечения для нее состоялся еще в четверг.

Российское посольство в США сообщило, что среди задержанных или пострадавших при беспорядках в Капитолии нет российских граждан.