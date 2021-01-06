В Абхазии из-за лесных пожаров завалило камнями республиканскую трассу

Фото: МЧС Республики Абхазия

Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами в результате оползня, вызванного лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Дорожные службы уже освободили проезжую часть и организовали реверсивное движение транспорта.

Наиболее сложная остановка отмечается в районе санатория «Москва». Пожарным удалось остановить приближение огня к месту отдыха, инфраструктура санатория не пострадала.

В ведомстве также сообщают, что ситуация с пожаром в регионе стабилизировались, и угрозы населенным пунктам сейчас нет.