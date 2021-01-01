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Спасатели потушили возникший из-за фейерверков лесной пожар в Сочи

Фото: natalikyli / Instagram
Фото: natalikyli / Instagram

Спасатели потушили возгорание лесной подстилки около поселка Верхний Юрт в Сочи, где огнем было охвачено около 500 кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«На место будут направлены специалисты надзорной ведомости и профилактической работы главного управления, будут установлены причины пожара», — заявили в ведомстве.

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По информации «РИА Новости», пожар начался ночью во время запуска фейерверков в Хостинском районе Сочи. Агентство со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что к тушению огня были привлечены 36 человек и 11 единиц техники.

Утром при пожаре в частном доме в деревне Орнары в Чувашии погибли шесть человек, включая троих детей. По данным следователей, в доме были хозяин, его сожительница, две дочери женщины и дети одной из них. Как уточняет СК, мужчине удалось выжить. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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