Пелоси поручила комитету палаты представителей приготовиться к импичменту

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси указала профильному комитету палаты приготовиться к проведению импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает СNBC.

«Члены парламента надеются, что президент немедленно уйдет в отставку. На случай, если он это не сделает, я проинструктировала комитет приготовиться продвинуть законопроект Джейми Раскина о 25-й поправке и предложение об импичменте», — заявила она.

Пелоси также переговорила насчет Трампа с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. По мнению спикера, «нестабильный президент» может быть опасен из-за наличия у него доступа у управлению ядерным потенциалом страны. Пелоси хотела выяснить, есть ли надежные гарантии того, что Трамп не сможет по своему желанию запустить ядерные ракеты. Как передает CNN, спикер получила от военных обнадеживающий ответ.

Требования об отставке Трампа появились после беспорядков в Вашингтоне. Его сторонники ворвались в здание Конгресса, в результате погибли пять человек. После этого Пелоси назвала президента «смертельным для демократии» и призвала отстранить его от власти. Она отметила, что для этого вице-президент США Майкл Пенс может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции.