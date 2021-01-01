В Москве два человека погибли в ДТП с грузовиком при съезде на МКАД

В Москве на пересечении Ярославского шоссе и МКАД легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает в Telegram столичный департамент транспорта.

«По предварительной информации, погибли 2 человека», — уточняется в сообщении.

Авария произошла на съезде на внешнюю сторону 94 км МКАД по направлению к центру. Из-за инцидента перекрыли первую, вторую и пятую полосы движения.

В августе в Подмосковье на Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля, в один из которых затем врезался в грузовик. Пострадали трое несовершеннолетних и один взрослый. Они попали в больницу.