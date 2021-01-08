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Прокуратура начала проверку после пожара на фабрике в Подмосковье

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на мебельной фабрике «Бротекс» в городе Бронницы в Московской области. Об этом сообщается на сайте областного ведомства.

Проведение проверки было поручено Раменской городской прокуратуре. По ее итогам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

О возгорании металлического ангара на территории мебельной фабрики стало известно утром 8 января.

Крупный пожар на территории мебельной фабрики в Подмосковье. Видео
Общество

Как уточнили в ГУ МЧС по Московской области сообщение о пожаре поступило в 07:30 8 января, по прибытии пожарных площадь возгорания составляла 3 тыс. кв м. Позднее площадь открытого горения возросла до 8 тыс. кв. м. В 10:07 возгорание удалось локализовать.

«В 12:28 произошла ликвидация открытого горения, пламени уже нет», — рассказали РБК в пресс-службе главка.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ангаре находятся 15 баллонов с пропаном. В ведомстве эту информацию опровергли. «Газовые баллоны находились в соседнем ангаре, который не горел. Горели деревянные изделия на площади 8000 квадратных метров», — пояснили РБК в пресс-службе.

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