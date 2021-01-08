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,
08 янв, 12:25
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Крупный пожар на территории мебельной фабрики в Подмосковье. Видео
В подмосковном поселке станции Бронницы на территории мебельной фабрики «Бротекс» загорелся металлический ангар. Площадь пожара составила 8 тыс. кв. м
Video
пожар
Подмосковье
ангар
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