Мишустин заявил об отсутствии необходимости импортировать средства защиты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России практически нет необходимости закупать средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за границы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

По словам главы правительства, России за «считанные месяцы» удалось нарастить производство всех необходимых средств индивидуальной защиты. «Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — подчеркнул он.

Мишустин отметил работу «Ростеха» по производству СИЗ во время пандемии коронавируса, назвав это «очень серьезным проектом».

26 декабря 2020 года правительство ввело временный запрет на госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС. Данное ограничение будет действовать до 31 декабря 2021-го. С таким предложением в ноябре прошлого года выступил Минпромторг. По данным министерства, производители масок сокращают объемы производства из-за снижения спроса. С марта максимально выпускают 21 млн масок в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 млн штук. Без мер господдержки компании не смогут возобновить производство и на рынке образуется дефицит, заключил Минпромторг.