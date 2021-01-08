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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил об отсутствии необходимости импортировать средства защиты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России практически нет необходимости закупать средства индивидуальной защиты (СИЗ) из-за границы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

По словам главы правительства, России за «считанные месяцы» удалось нарастить производство всех необходимых средств индивидуальной защиты. «Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — подчеркнул он.

Мишустин отметил работу «Ростеха» по производству СИЗ во время пандемии коронавируса, назвав это «очень серьезным проектом».

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26 декабря 2020 года правительство ввело временный запрет на госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС. Данное ограничение будет действовать до 31 декабря 2021-го. С таким предложением в ноябре прошлого года выступил Минпромторг. По данным министерства, производители масок сокращают объемы производства из-за снижения спроса. С марта максимально выпускают 21 млн масок в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 млн штук. Без мер господдержки компании не смогут возобновить производство и на рынке образуется дефицит, заключил Минпромторг.

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