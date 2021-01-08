В Минфине объяснили порядок уплаты налога по банковским вкладам

Министерство финансов разъяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам на сумму свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

В ведомстве напомнили, что налогом будут облагаться только проценты по вкладам. «Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится документе ведомства.

Также отмечается, что в тех случаях, когда проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада, доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось их зачисление.

В России с 1 января 2021 года вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам на сумму свыше 1 млн руб. О его введении объявил президент Владимир Путин в марте 2020 года. Также с начала года в России отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц. Для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год вводится ставка в размере 15%.