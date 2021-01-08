SpaceX запустила Falcon 9 с турецким спутником связи

Американская компания SpaceX произвела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Трансляция велась на сайте компании.

Стартовала ракета с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 21:14 по времени Восточного побережья США (05:14 по мск). Предполагается, что спутник начнет работать во второй половине текущего года. Аппарат предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

В 2020 году американская компания планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Он также относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю со скоростью широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

В середине декабря SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.