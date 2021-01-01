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SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником

Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через некоторое время после взлета первая ступень ракеты вернулась на Землю. 

Изначально пуск планировался в четверг, 17 декабря, но был отложен на субботу. Обратный отсчет прервался за одну минуту и 53 секунды до старта из-за показаний датчика второй ступени ракеты.

SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником GPS за две секунды до старта
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В начале декабря ракета Falcon 9 доставила на Международную космическую станцию грузовой космический корабль Cargo Dragon более чем с 2 т груза. Этот корабль впервые автономно пристыковался к МКС.

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