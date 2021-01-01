Китай впервые запустил новейшую ракету-носитель CZ-8 с пятью спутниками

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В Китае на космодроме «Вэньчан» в южной провинции Хайнань состоялся запуск новейшей ракеты-носителя CZ-8 («Чанчжэн-8», английское название Long March 8) с пятью спутниками на борту. Об этом сообщило издание Sina.

Старт произошел в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Через 15 минут полета ракета преодолела 512 км и достигла гелиосинхронной орбиты.

Ее длина составляет около 59,3 м, взлетная масса — 356 т, грузоподъемность — 4,5 т.