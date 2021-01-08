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В Бразилии заявили о скором производстве российской вакцины «Спутник V»

В ближайшие дни в Бразилии начнется производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании Uniao Quimica, которая сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

«После прибытия из России сырья Uniao Quimica начнет производство вакцины в ближайшие дни в рамках [договоренностей о] передаче технологии с РФПИ», — сообщили в компании.

По данным Uniao Quimica, 6 января в столицу страны был доставлен необходимый для производства клеточный материал. Помимо этого в компании сообщили о планах провести переговоры в Москве о поставке в Бразилию «уже в январе значительного количества доз «Спутника V».

Партнер РФПИ запросил разрешение на исследование «Спутника V» в Бразилии
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В конце декабря бразильская компания обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) за разрешением на проведение в стране третьего этапа клинических испытаний российской вакцины. До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд договорился о производстве препарата на территории этой латиноамериканской страны. В сентябре в РФПИ сообщали о достигнутых договоренностях с бразильским штатом Баия, который согласился на поставку до 50 млн доз вакцины.

Бразилия РФПИ российская вакцина
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