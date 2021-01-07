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Пандемия коронавируса ,  
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Умерла заболевшая коронавирусом мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Мать бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, которая заболела коронавирусом, скончалась в возрасте 93 лет. Об этом РБК сообщила его племянница Виктория Скрипаль.

По ее словам, Елена Скрипаль, у которой было поражено 25% легких, скончалась вечером 7 января. «Но у нее возраст, сахарный диабет, аритмия — все это сказалось. Состояние было стабильно тяжелое все это время, она была на аппарате ИВЛ», — пояснила Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль рассказала о реакции «отравителей» на обвинения Лондона
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Сергея Скрипаля в 2006 году приговорили к 13 годам тюрьмы за то, что он раскрыл британской разведывательной службе МИ-6 имена российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году его амнистировали и обменяли на задержанных в США резидентов СВР. Скрипаль получил убежище в Великобритании, где работал на местные спецслужбы.

В марте 2018 года экс-полковника и его дочь Юлию нашли на скамейке в Солсбери в бессознательном состоянии. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тогда заявляла, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в России. В Москве все обвинения отвергли. Позднее в знак протеста Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ отправила на родину столько же британских.

Британия возложила ответственность за отравление Скрипалей на агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. В свою очередь, Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов.

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