Два человека погибли в пожаре в квартире в Москве

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Два человека погибли в пожаре, произошедшем в одной из квартир 17-этажного дома на ул. Профсоюзная в Москве. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Ул. Профсоюзная, д. 126, в одной из квартир на 4-ом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне. К сожалению, в результате пожара 2 человека погибли», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 17:30. Возгорание произошло на площади 10 кв.м.

1 января при пожаре в частном доме в Урмарском районе республики Чувашия погибли 6 человек, включая 3 детей. Следственный комитет республики рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.