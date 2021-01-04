Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Пожар произошел в одной из квартир на востоке Москвы. В результате погиб один человек, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Спасатели получили информацию о возгорании по адресу: улица Халтуринская, дом 12, корпус 1 в 19:15. Пожар возник в квартире на девятом этаже 14-этажного жилого дома. Там горели мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 15 кв. м. С верхних этажей спасатели эвакуировали 19 человек, среди которых были трое детей. Однако в результате возгорания погиб один человек.

Пожар был локализован в 19.41. Ликвидировали возгорание в 19:56.

В ликвидации пожара участвовали 35 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники.

1 января при пожаре в одной из квартир на юге Москвы погибли два человека. В частности, инцидент произошел в доме, расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 126. Там в одной из квартир на четвертом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне.