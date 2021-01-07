Путин заявил о сирийском источнике предотвращенных ФСБ угроз

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) успешно борется с угрозами, которые исходят из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет вот, так скажем, сирийское происхождение. Или не «сирийское». Угроза, повторю, исходит именно с этих территорий», — указал он.

Российские военные силы включились в происходящее в Сирии в 2015 году. Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов в декабре 2017 года доложил, что вся территория Сирии освобождена от боевиков.

Путин пояснял, что на территории арабской республики с начала конфликта действовали террористические формирования, которые представляли угрозу российской безопасности.