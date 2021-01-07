Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
Эксперт назвал время вакцинации для переболевших COVID Общество, 14:09 Выживут креативные: как бизнес по всему миру адаптировался к пандемии РБК и Amway, 14:03 Путин заявил о сирийском источнике предотвращенных ФСБ угроз Общество, 13:49 В Думе нашли повод для печали в словах посла о «победе» России над COVID Общество, 13:48 Американский сенатор заявил о «пробитом дне» из-за штурма Капитолия Политика, 13:45 Губерниев назвал «истинную причину» скандала на «Ижевской винтовке» Спорт, 13:34 Доставки сделаны: на что надеются ретейлеры в новом году Pro, 13:16 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 13:13 Синоптики предупредили о попадании Москвы в «логово сибирской зимы» Общество, 13:08 Хоккеист Капризов описал адаптацию в НХЛ словами «уже купил пельмени» Спорт, 13:01 Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с голливудским триллером Политика, 12:56 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 12:37 Эксперт сообщил о новой схеме обмана по телефону Общество, 12:36 Южноафриканского гонщика госпитализировали после аварии на ралли «Дакар» Спорт, 12:30
Общество ,  
0 

Путин заявил о сирийском источнике предотвращенных ФСБ угроз

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) успешно борется с угрозами, которые исходят из Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет вот, так скажем, сирийское происхождение. Или не «сирийское». Угроза, повторю, исходит именно с этих территорий», — указал он.

Путин назвал мотивы принятия решений по сирийскому конфликту
Политика

Российские военные силы включились в происходящее в Сирии в 2015 году. Глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов в декабре 2017 года доложил, что вся территория Сирии освобождена от боевиков.

Путин пояснял, что на территории арабской республики с начала конфликта действовали террористические формирования, которые представляли угрозу российской безопасности.

Владимир Путин ФСБ терроризм Сирия
Материалы по теме
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с голливудским триллером
Политика
Путин назвал мотивы принятия решений по сирийскому конфликту
Политика
Трое российских военных пострадали при обстреле в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter