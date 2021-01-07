В минздраве Камчатки уточнили состояние пострадавших на водопаде

Фото: МЧС России

Два человека, пострадавших на Камчатке при обрушении льда на Вилючинском водопаде, госпитализированы. Об этом РБК сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

«У нас два человека пострадавших. Один — ребенок 2010 года рождения, у него черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, позвоночника. Он находится в реанимации. <...> Пока его состояние стабильное», — уточнила она.

Второй пострадавший получил ушибы и переломы верхних конечностей.

Пациентам оказывают помощь в краевой больнице имени Лукашевского. Ребенка специалисты планируют перевести завтра в детскую краевую больницу.