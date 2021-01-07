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МЧС сообщило о спасении попавших под обвал на Камчатке туристов

Под обрушение льда на Вилючинском водопаде на Камчатке попали четыре человека, один из них погиб. Троих туристов удалось извлечь из-под завала сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным МЧС, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что среди пострадавших оказался ребенок. «Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжелом состоянии, он передан медикам», — сообщили в региональном правительстве.

Министр специальных программ Александр Заболиченко сообщил, что спасатели планируют полностью расчистить завал, чтобы убедиться, что под ним точно больше нет людей.

На Вилючинском водопаде на Камчатке лед обрушился на группу туристов
Общество
Вулкан Вилючинский

Об обрушении льда на Вилючинском водопаде стало известно рано утром 7 января по московскому времени. Водопад расположен примерно в 40 км от Петропавловска-Камчатского, на склоне вулкана Вилючинский. Это место является популярным у туристов.
 

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