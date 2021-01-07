МЧС сообщило о спасении попавших под обвал на Камчатке туристов

Под обрушение льда на Вилючинском водопаде на Камчатке попали четыре человека, один из них погиб. Троих туристов удалось извлечь из-под завала сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным МЧС, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.

Пресс-служба правительства Камчатского края сообщает, что среди пострадавших оказался ребенок. «Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжелом состоянии, он передан медикам», — сообщили в региональном правительстве.

Министр специальных программ Александр Заболиченко сообщил, что спасатели планируют полностью расчистить завал, чтобы убедиться, что под ним точно больше нет людей.