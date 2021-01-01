Израильская армия нанесла удар по окрестностям Дамаска

Армия Израиля нанесла авиаудар по югу провинции Дамаск со стороны Голанских высот. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в военных службах.

«Противник нанес авиаудар со стороны оккупированных Голан в сторону южной части Дамаска», — говорится в сообщении.

По данным издания, удар был нанесен в 23:50 по местному времени (00:50 мск). Ущерб оказался незначительным. Большую часть ударов удалось отразить средствам ПВО Сирии. Информации о погибших нет.

Ранее, 18 ноября, в результате ракетной атаки Израиля по пригороду Дамаска погибли трое военнослужащих, еще один получил ранение. Тогда израильская армия подтвердила обстрелы. Военные заявили, что нанесли удар в ответ на установку сирийской стороной нескольких самодельных бомб возле линии «Альфа» на Голанских высотах.