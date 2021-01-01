СМИ Сирии сообщили о воздушной атаке Израиля в окрестностях Дамаска

Израиль обстрелял район сирийского Дамаска, есть несколько пострадавших. Об атаке сообщает агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Под удар попала сельская местность, сирийские средства ПВО отразили атаку.

Как сообщает сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария») со ссылкой на военный источник, в результате ракетной атаки погиб один человек, трое военнослужащих пострадали. Также нанесен материальный ущерб. По информации канала, огонь велся из района Галилеи.

Ранее военные Сирии смогли сбить большую часть ракет, выпущенных израильскими военными по западной части провинции Хама. По данным ведомства, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. О пострадавших не сообщалось.