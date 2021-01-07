Лидеров Конгресса эвакуировали на военную базу в Вашингтоне

Лидеров Конгресса США эвакуируют на военную базу Форт МакНэйр, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К лидерам Конгресса относятся: вице-президент Майк Пенс, который также занимает должность главы Сената, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, а также лидер большинства в Сенате Мич МакКонелл.

Ранее сообщалось о том, что Пенс и Пелоси были эвакуированы с Капитолийского холма и доставлены в «безопасное место».

Политиков эвакуировали из-за протестующих, которые ворвались в Капитолий. Они несогласны с результатами президентских выборов, на которых, по данным избирательной комиссии победил Джозеф Байден. 6 января в Конгрессе должно было пройти заседание, на которых конгрессмены должны были формально закрепить результат.