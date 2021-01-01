Минздрав заявил о готовности Берлина к совместному производству вакцин

Йенс Шпан (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать в совместном производстве российских вакцин в Европе. Об этом сообщает пресс-служба российского Минздрава.

Глава российского министерства Михаил Мурашко провел телефонный разговор с немецким коллегой, в ходе которого рассказал об эффективности российских вакцин. «В свою очередь, Йенс Шпан сообщил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве заверили, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства российских вакцин. На сайте пресс-службы Минздрава Германии информации о переговорах с Россией пока нет.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцинация от коронавируса нового типа начнется во всех странах Евросоюза, в Германии в том числе, с 27 по 29 декабря. Она отметила, что первая вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, получит одобрение Европейской медицинской ассоциации (ЕМА) уже на следующей неделе, и сразу после этого страны смогут начать вакцинацию граждан.