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Под Владимиром локализовали пожар в здании с торговыми павильонами

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании с торговыми павильонами в поселке Мстера Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, спасатели объявили о ликвидации открытого горения в 06:00. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций.

Спасатели получили информацию о пожаре в 02:33. После прибытия на место происшествия, спасатели установили, что горит одноэтажное кирпичное здание с торговыми павильонами на площади 800 кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности.

Распространение огня удалось локализовать в 04:57 на площади 800 кв. м.

Впоследствии группировка сил и средств была увеличена до 64 человек и 22 единиц техники. Данных о погибших и пострадавших не пострадало.

Владимирская область пожар торговые павильоны
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