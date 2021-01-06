Работающие с COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в январе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

Он также отметил, что специальные выплаты за декабрь получили почти 700 тыс. медработников, их объем составил более 21 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные дни.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты медикам, оказывающим помощь коронавирусным пациентам, до конца 2021 года. Врачи скорой медицинской помощи будут получать до 2430 руб. за рабочую смену. Фельдшеры, медсестры и другие работники — 600 руб.