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Пандемия коронавируса ,  
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Работающие с COVID-19 в праздники медики получат соцвыплаты в январе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат соцвыплаты в двойном размере уже в январе. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

Он также отметил, что специальные выплаты за декабрь получили почти 700 тыс. медработников, их объем составил более 21 млрд руб.

Мурашко заявил об отсутствии кардинального роста заболеваемости COVID-19
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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные дни.

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты медикам, оказывающим помощь коронавирусным пациентам, до конца 2021 года. Врачи скорой медицинской помощи будут получать до 2430 руб. за рабочую смену. Фельдшеры, медсестры и другие работники — 600 руб.

В стационарах медикам устанавливается выплата до 3880 руб. за смену, среднему медперсоналу — 2430 руб., младшему медперсоналу — 1215 руб.

новости медики COVID-19 выплаты
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