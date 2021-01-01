Мурашко заявил об отсутствии кардинального роста заболеваемости COVID-19

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается высоким, однако кардинального роста этого показателя не зафиксировано. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, — что кардинального роста сейчас последние недели нет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что в некоторых регионах рост заболеваемости стабилизировался. Например, в Курганской и Новосибирской областях. Однако в в других регионах степень заражаемости находится на «достаточно высоком уровне», особенно в городах-миллионниках.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на следующей неделе уже может начаться вакцинация граждан старше 60 лет. Данную вакцину разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат уже доступен для людей из групп риска.

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в России коронавирусом заразились почти 29 тыс. человек. Всего за время пандемии заболели более 2,8 млн россиян.