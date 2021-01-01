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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, в новогодние дни. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что для медиков новогодние праздники будут трудовыми буднями. Он напомнил, что по Трудовому кодексу работа в выходные оплачивается в двойном размере, но в связи с пандемией в праздники будет задействовано больше врачей, чем обычно. Он выразил надежду, что все выплаты, положенные медикам, борющимся с пандемией, будут произведены в полном объеме в новогодние дни.

За работу в праздники по закону должна выплачиваться зарплата в двойном размере, в том числе медикам, однако в ТК не предусмотрены двойные дополнительные выплаты для медиков, работающих с больными COVID-19, заявил, комментируя слова Неверова, глава государства.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин.

Мишустин подписал распоряжение о выплатах медикам за борьбу с COVID-19
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает помощь больным COVID-19. Речь идет о медиках, социальных работниках, военнослужащих, том числе летчиках, занимающихся эвакуацией больных, сотрудниках МЧС, ФСИН и прочих госструктур. Им полагаются ежемесячные выплаты с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года за каждую рабочую смену.

Медики за каждую смену будут получать 2430 руб., медсестры и фельдшеры — 600 руб. Для медиков, работающих в стационарах, предусмотрена выплата до 3880 руб. за смену, медсестрам — 2430 руб., младшему медперсоналу — 1215 руб.

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Водители машин скорой помощи будут получать по 1215 руб., а члены экипажей воздушных судов санавиации — 1215 руб.

Правительство выделило 52,3 млрд руб. на выплаты медикам. Эти средства позволят обеспечить выплаты за декабрь 2020 года, а также за январь и февраль 2021 года. Мишустин потребовал, чтобы все выделенные средства были доведены до получателей вовремя. «Если видите, что где-то есть проволочки и риски срывов срока, решайте проблему в ручном режиме», — говорил глава правительства.

С весны в России были установлены помесячные выплаты врачам в размере 80 тыс. руб., медперсоналу среднего звена — в размере 50 тыс. руб. медперсоналу младшего звена — в размере 25 тыс. руб. Однако в сентябре Путин согласился с предложением выплачивать медикам дополнительные деньги за смены.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин выплаты медики коронавирус Новый год
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