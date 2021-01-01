Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

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Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, в новогодние дни. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что для медиков новогодние праздники будут трудовыми буднями. Он напомнил, что по Трудовому кодексу работа в выходные оплачивается в двойном размере, но в связи с пандемией в праздники будет задействовано больше врачей, чем обычно. Он выразил надежду, что все выплаты, положенные медикам, борющимся с пандемией, будут произведены в полном объеме в новогодние дни.

За работу в праздники по закону должна выплачиваться зарплата в двойном размере, в том числе медикам, однако в ТК не предусмотрены двойные дополнительные выплаты для медиков, работающих с больными COVID-19, заявил, комментируя слова Неверова, глава государства.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин.