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В Симферополе зарегистрировали абсолютный рекорд тепла для 5 января

Симферополь
Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Симферополе был установлен абсолютный максимум тепла на 5 января, сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

За весь период наблюдений с 1916 по 2019 год рекорд составлял +14,4 градусов. Такой результат был зафиксирован в 1931 году.

Средняя суточная температура воздуха 5 января в Симферополе составила 6,6 градуса, что на 6,6 градуса выше средней многолетней.

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В ближайшие трое суток в Крыму ожидаются дожди, ветер местами усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +1–9 градусов, а днем прогреется до +7–12 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в столичном регионе на Рождество. Ожидается, что с 6 по 9 января в дневные часы температура составит около -5 градусов, ночью понизится до -7...-8 градусов. При этом погода будет преимущественно облачной, и время от времени будет идти небольшой снег.

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