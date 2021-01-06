Эксперты назвали сценарии развития ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением COVID-19 в России будет зависеть от того, будет ли коронавирус мутировать. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, если вирус не будет меняться, то у населения в результате болезни или вакцинации появится коллективный иммунитет, и пандемия пройдет.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский.

Точно сказать, по какому сценарию будет развиваться пандемия COVID-19, пока нельзя, отметил он.