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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали сценарии развития ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением COVID-19 в России будет зависеть от того, будет ли коронавирус мутировать. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, если вирус не будет меняться, то у населения в результате болезни или вакцинации появится коллективный иммунитет, и пандемия пройдет.

«Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский.

Точно сказать, по какому сценарию будет развиваться пандемия COVID-19, пока нельзя, отметил он.

В Роспотребнадзоре назвали два сценария развития ситуации с COVID
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Рост заболеваемости коронавирусом в следующем году должен снизиться, заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — сказала она.

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Малинникова считает, что число заражений начнет снижаться весной, однако в конце февраля — начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости ОРВИ.

Власти Великобритании в середине декабря 2020 года сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее. Однако данных о том, приводит ли этот вариант коронавируса к более тяжелому течению заболевания, пока нет. Новый «британский» штамм уже выявили в 41 стране, в том числе в США, Китае, Дании, Канаде, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В России, по данным Роспотребнадзора, его пока не выявили.

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