Кто получил «Грэмми» в 2020 году. Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Триумфатором премии стала Билли Айлиш — она стала лучшей сразу в пяти номинациях. Кто еще получил «Грэмми» в этом году — в фоторепортаже РБК
Билли Айлиш одержала победу в пяти номинациях: «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» (Bad Guy), «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом». Она стала первым исполнителем за почти 40 лет, собравшим все главные награды (в 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу. — РБК).
Ее брат Финнеас (на фото справа), с которым Билли Айлиш записывает музыку, признан продюсером года в неклассической категории
На втором месте по количеству наград певица Lizzo: «Лучшее вокальное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» и «Лучший современный городской альбом». Певица в этом году была лидером по числу номинаций — ее выдвинули в восьми категориях.
Свое выступление на церемонии вручения она посвятила погибшему накануне баскетболисту Коби Брайанту
Tyler, The Creator стал лучшим в номинации «Рэп-альбом года» (Igor). Сам исполнитель не согласился с определением его музыки как рэпа и назвал это «сомнительным комплиментом»
Певица Росалия — «Лучший латинский рок- или альтернативный альбом» (El Mal Querer)
Elvis Costello & The Imposters (слева направо: Дэйви Фарагер, Элвис Костелло, Пит Томас, Стив Нив) получили «Грэмми» за «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» (Look Now)
Гэри Кларк — младший — «Лучшее рок-исполнение» (This Land)
DJ Khaled — «Лучшее совместное рэп-исполнение (за композицию Higher, записанную с Nipsey Hussle и Джоном Леджендом)
Анжелика Киджо — «Лучший альбом мировой музыки» (Celia)
Эсперанса Сполдинг — «Лучший джазовый вокальный альбом» (12 Little Spells)