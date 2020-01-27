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Кто получил «Грэмми» в 2020 году. Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Триумфатором премии стала Билли Айлиш — она стала лучшей сразу в пяти номинациях. Кто еще получил «Грэмми» в этом году — в фоторепортаже РБК
Фото: Monica Almeida / Reuters

Билли Айлиш одержала победу в пяти номинациях: «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» (Bad Guy), «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом». Она стала первым исполнителем за почти 40 лет, собравшим все главные награды (в 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу. — РБК).

Ее брат Финнеас (на фото справа), с которым Билли Айлиш записывает музыку, признан продюсером года в неклассической категории

Фото: Monica Almeida / Reuters

На втором месте по количеству наград певица Lizzo: «Лучшее вокальное поп-исполнение» (Truth Hurts), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» и «Лучший современный городской альбом». Певица в этом году была лидером по числу номинаций — ее выдвинули в восьми категориях.

Свое выступление на церемонии вручения она посвятила​ погибшему накануне баскетболисту Коби Брайанту

Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Lil' Nas X получил награду за лучшее музыкальное видео и за лучший поп-дуэт (Old Town Road)
Фото: Chris Pizzello / AP

Tyler, The Creator стал лучшим в номинации «Рэп-альбом года» (Igor). Сам исполнитель не согласился с определением его музыки как рэпа и назвал это «сомнительным комплиментом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Anderson .Paak (на фото он с сыном) унес награду за лучшее R&B-исполнение (Bubblin)
Фото: Monica Almeida / Reuters

Певица Росалия — «Лучший латинский рок- или альтернативный альбом» (El Mal Querer)

Фото: Chris Pizzello / AP

Elvis Costello & The Imposters (слева направо: Дэйви Фарагер, Элвис Костелло, Пит Томас, Стив Нив) получили «Грэмми» за «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» (Look Now)

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Гэри Кларк — младший — «Лучшее рок-исполнение» (This Land)

Фото: Monica Almeida / Reuters

DJ Khaled — «Лучшее совместное рэп-исполнение (за композицию Higher, записанную с Nipsey Hussle и Джоном Леджендом)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters
PJ Morton — «Лучшая R&B-песня» (Say So)
Фото: Matt Sayles / Invision / AP
Tanya Tucker — «Лучшая кантри-песня» (Bring My Flowers Now)
Фото: Matt Sayles / Invision / AP
Cage the Elephant (на фото в центре — участник группы Мэтт Шульц) — «Лучший рок-альбом» (Social Cues)
Фото: Monica Almeida / Reuters

Анжелика Киджо — «Лучший альбом мировой музыки» (Celia)

Фото: Matt Sayles / Invision / AP

Эсперанса Сполдинг — «Лучший джазовый вокальный альбом» (12 Little Spells)

Певица Koffee — «Лучший регги-альбом» (Rapture)
Теги: мультимедиа, «Грэмми», Grammy
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