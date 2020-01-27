Кто получил «Грэмми» в 2020 году. Фоторепортаж

Билли Айлиш одержала победу в пяти номинациях: «Песня года» (Bad Guy), «Альбом года» (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года» (Bad Guy), «Лучший новый исполнитель» и «Лучший вокальный поп-альбом». Она стала первым исполнителем за почти 40 лет, собравшим все главные награды (в 1981 году это удалось музыканту Кристоферу Кроссу. — РБК).

Ее брат Финнеас (на фото справа), с которым Билли Айлиш записывает музыку, признан продюсером года в неклассической категории