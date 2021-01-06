Новак назвал новогодним подарком решение Эр-Рияда сократить добычу нефти

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в феврале и марте является новогодним подарком мировому рынку нефти. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

«Об этом (о сокращении добычи) знал только один человек, видимо, он (министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман). Поэтому — это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки (запасов нефти) более быстрыми темпами», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, Эр-Рияд вносит большой и значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках.

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