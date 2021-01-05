Reuters узнал о разрешении ОПЕК увеличить добычу нефти в России

Уже в феврале Россия и Казахстан смогут нарастить добычу в общей сложности на 75 тыс. баррелей в сутки, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, свою добычу сократит

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В ходе прошедших 5 января переговоров представителей стран ОПЕК+ была достигнута договоренность об увеличении объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на черновик соглашения. По данным агентства, в феврале объемы добычи должны быть увеличены на 75 тыс. баррелей в сутки, а в марте — еще на 75 тыс. баррелей.

При этом увеличение добычи произойдет за счет повышения квот России и Казахстана, отмечает Reuters.

Позднее в Минэнерго Казахстана ТАСС сообщили, что Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки, а сам Казахстан — на 10 тыс. баррелей.

Решение о том, как изменятся квоты стран ОПЕК+, должно быть принято в ходе следующей конференции.