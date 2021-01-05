Беглов сообщил о новогоднем подарке Собянина из-за коронавируса

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Столица сделала подарок Санкт-Петербургу к Новому году в виде поставки необходимых во время пандемии медикаментов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает «Фонтанка».

«Безвозмездно прислали», — уточнил он.

Губернатор отметил, что у города есть свой запас лекарств, однако его не хватало. Кроме того, столичные власти поделились нужным медицинским оборудованием. Сейчас несколько автомобилей готовятся для его транспортировки.

По словам Беглова, его город тоже поможет Москве. Как именно, он не уточнил.