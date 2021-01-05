Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
В Германии продлили ограничения из-за коронавируса Общество, 21:51 Беглов сообщил о новогоднем подарке Собянина из-за коронавируса Общество, 21:36 Саудиты удалили песню с YouTube после снятия блокады с Катара Общество, 21:16 Путин заявил о необходимости поддержки отказавшихся от аборта женщин Общество, 20:55 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 20:51 Названы утвержденные ОПЕК+ условия увеличения добычи нефти в России Экономика, 20:29 Reuters узнал о разрешении ОПЕК увеличить добычу нефти в России Экономика, 20:00 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 20:00 Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Фоторепортаж Общество, 19:56  Путин назвал правительству важнейшую задачу на 2021 год Общество, 19:46 В Английской премьер-лиге выявили 40 случаев заражения коронавирусом Спорт, 19:40 Президент Армении будет работать из Лондона из-за коронавируса. Видео Политика, 19:36 Путин попросил Собянина «не прибедняться» Политика, 19:33 Трамп пообещал «адскую битву» за президентский пост Политика, 19:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Беглов сообщил о новогоднем подарке Собянина из-за коронавируса

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Столица сделала подарок Санкт-Петербургу к Новому году в виде поставки необходимых во время пандемии медикаментов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает «Фонтанка».

«Безвозмездно прислали», — уточнил он.

Беглов заявил о «прерванной цепочке коронавируса» в Петербурге
Общество
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Губернатор отметил, что у города есть свой запас лекарств, однако его не хватало. Кроме того, столичные власти поделились нужным медицинским оборудованием. Сейчас несколько автомобилей готовятся для его транспортировки.

По словам Беглова, его город тоже поможет Москве. Как именно, он не уточнил.

Петербург 4 января впервые обошел Москву по количеству новых заражений коронавирусом за сутки. Тогда в городе выявили 3657 новых случаев, а в столице — 3591.

При этом, по словам Беглова, действующие ограничения помогли на новогодних праздниках снизить заболеваемость. Губернатор пообещал ослабить меры против коронавируса, если дела и дальше пойдут на лад.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

По последним данным, число больных с коронавирусом в Петербурге выросло до 260 656 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Александр Беглов Сергей Собянин
Материалы по теме
Беглов заявил о «прерванной цепочке коронавируса» в Петербурге
Общество
Петербург впервые обошел Москву по количеству заражений COVID за сутки
Общество
В Петербурге после пятидневного перерыва открылись бары и рестораны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter