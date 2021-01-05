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Путин обратился с просьбами к двум губернаторам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социальной защиты населения обратился с отдельными поручениями к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. Первый должен разобраться с восстановлением пострадавших от наводнения домов, а второй — со строительством детских садов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент попросил Кобзева «дожать до конца» вопрос с восстановлением служебного жилья РЖД в городе Нижнеудинске, которое пострадало из-за наводнения в 2019 году.

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Кобзев рассказал, что сейчас власти подводят инфраструктуру, а РЖД помогают отстраивать дома, за что им можно сказать спасибо.

«Им спасибо. Но надо просто тоже доводить до конца. Надо дожимать эту ситуацию тоже. Там нужно создать условия, чтобы люди могли жить в нормальной ситуации. Не забывайте про это», — отреагировал Путин, попросив Кобзева решить вопрос вместе с руководством РЖД.

Губернатор Архангельской области Цыбульский во время совещания доложил о строительстве детских садов в регионе. Он отметил, что есть «определенные риски» со сдачей в сроки садика в удаленном поселке Малошуйка Онежского района. Как пояснил губернатор, там были проблемы с земельным участком, торги прошли поздно, кроме того, поселок труднодоступен.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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В то же время глава региона сообщил, что власти сумели всех подрядчиков «в целом организовать на эту работу» и строительство идет по графику. «Давайте только не в целом, а организуйте как положено, чтобы они выполнили те задачи, которые перед ними стоят. Хорошо?» — ответил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи указала, что всего в 2021 году в России планируется построить 767 детских садов на 112 тыс. мест. Это должно полностью закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.

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