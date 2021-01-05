Путин обратился с просьбами к двум губернаторам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социальной защиты населения обратился с отдельными поручениями к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. Первый должен разобраться с восстановлением пострадавших от наводнения домов, а второй — со строительством детских садов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент попросил Кобзева «дожать до конца» вопрос с восстановлением служебного жилья РЖД в городе Нижнеудинске, которое пострадало из-за наводнения в 2019 году.

Кобзев рассказал, что сейчас власти подводят инфраструктуру, а РЖД помогают отстраивать дома, за что им можно сказать спасибо.

«Им спасибо. Но надо просто тоже доводить до конца. Надо дожимать эту ситуацию тоже. Там нужно создать условия, чтобы люди могли жить в нормальной ситуации. Не забывайте про это», — отреагировал Путин, попросив Кобзева решить вопрос вместе с руководством РЖД.