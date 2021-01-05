В Минздраве ответили на слова о не проверенной вакцине «Спутник V»

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Вакцина от коронавируса центра им. Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» показала высокую эффективность и безопасность во время прошедших исследований. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко, передает «РИА Новости».

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — уточнил он.

Глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду ранее сообщила, что в некоторых странах массовая вакцинация началась раньше, чем в Греции, поскольку они, в том числе Россия и Китай, пошли на риск масштабного применения вакцин до завершения их испытаний. Сама Греция использует вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BionTech, а в перспективе также вакцины от американской Moderna и англо-шведской AstraZeneca.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург после этих слов указал, что «Спутник V» был полностью проверен. «Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — отметил он.