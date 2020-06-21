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Путин сообщил о частых ночевках в Кремле

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Владимир Путин сообщил, что часто работает допоздна и остается ночевать в комнате отдыха в Кремле. Об этом президент рассказал в интервью для программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, часто ли он ночует в Кремле, президент ответил словами «всегда почти».

Путин отметил, что в Кремле, кроме рабочего кабинета, у него также есть столовая, комната отдыха и отдельная комната для работы с документами.

Путин показал журналистам свою «тайную комнату» в Кремле
Политика
Владимир Путин

Ранее на этой неделе телеканал «Россия 1» уже опубликовал отрывок программы «Россия. Кремль. Путин», в котором Путин показал комнату, где он работает с документами. Президент отметил, что в помещении «никогда не были журналисты» и там царит рабочая атмосфера.
 

Теги: Владимир Путин, Кремль
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