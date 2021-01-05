На воздушной базе Румынии разместят военный отряд США

Беспилотный летательный аппарат «MQ-9 Reaper» (Фото: Andrew Lee / U.S. Air Force / Getty Images)

Отряд ВВС США в ближайшие месяцы будет развернут в Румынии, на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзи. Об этом говорится на сайте румынского Министерства обороны.

«Отряд состоит из MQ-9 Reaper и около 90 солдат», — уточняется в сообщении.

MQ-9 Reaper — беспилотник, способный выполнять дистанционные или автономные полеты.

Американские силы будут выполнять задачи НАТО, а румынские союзники оказывать им техническую, оперативную и логистическую поддержку. «Сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Румынией способствует укреплению потенциала коллективной обороны и повышению региональной безопасности», — отмечается в сообщении.