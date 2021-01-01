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США и Румыния провели совместные ракетные стрельбы вблизи Крыма

Фото:Peter Haley / The News Tribune / AP
Фото: Peter Haley / The News Tribune / AP

Американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море, причем две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) были всего на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и сразу же после стрельб отбыли обратно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале DVIDS, связанном с Пентагоном.

Силы США в Европе снова получили на вооружение РСЗО HIMARS около трех месяцев назад и уже второй раз продемонстрировали их боевое применение. Две установки и расчеты были переброшены в Румынию на самолетах C-130 Hercules.

По версии Forbes, стрельбы были «явным посланием для Москвы». «Армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. И она хочет, чтобы россияне это знали», — отмечает издание.

Кроме того, высокая скорость развертывания этих систем при переброске авиацией затрудняет контрбатарейную борьбу, поскольку трудно попасть в ракетную установку, которая находится в досягаемости противника всего несколько часов, говорится в статье.

Стрельбы произошли 19 ноября. В учениях участвовали 1-й батальон 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии армии США и румынские подразделения. Дальность действия использованных ракетных систем достигает 300 км.

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»
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Ракетный комплекс &laquo;Искандер&raquo;

В январе 2020 года генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс в этом году собирается отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер» с новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО — SSC-8).

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На Западе полагают, что дальность полета ракеты нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил действие 2 августа 2019 года. Разработка Россией ракеты 9M729 стала одной из причин выхода США из договора.

Столтенберг заявил, что в качестве ответа НАТО будет работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над обычными вооружениями и над повышением боевой готовности.

учения США НАТО Румыния
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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