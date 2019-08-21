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Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидера Румынии Клауса Йоханниса. Стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, а также увеличение присутствия американских солдат на румынской территории
Клаус Йоханнис и Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Bloomberg)

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности разместить большее число американских военных на территории своей страны. Об этом сообщается на сайте румынского президента.

«Я продемонстрировал готовность разместить больший американский контингент, и президент Трамп был очень открыт», — сказал Йоханнис. Он пояснил, что, в частности, Румыния хочет иметь больше военных в мультинациональном подразделении и воздушной полиции. Он добавил, что обсудил с Трампом вопросы безопасности в Черном море и укрепление восточного фланга НАТО.

Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом. «Это одна из тем, о которых мы сегодня поговорим», — сказал Трамп.

В 2019 году исполняется 30 лет с момента падения в Румынии коммунистического режима и 15 лет с момента вступления страны в НАТО. 

В ходе переговоров Трамп и Йоханнис собирались обсудить расширение американского военного присутствия в Румынии, сообщило румынское издание Mediafax в преддверии встречи. В Румынии, Болгарии и Польше находятся 7 тыс. солдат многонационального батальона НАТО для сдерживания России. Кроме контингента НАТО в стране также дислоцированы около 900 американских солдат.

В ноябре прошлого года российский истребитель СУ-27 перехватил американский самолет-разведчик EP-3 над Черным морем. США посчитали такие действия опасными, однако в российском Минобороны заявили, что перехват не представлял опасности.

В июне в Румынии прошел испытания зенитно-ракетный комплекс Patriot, в ходе которых отрабатывалась способность сбивать дроны над Черным морем. Такие тесты могут стать сигналом того, что вскоре Румыния получит возможность использовать тестируемые системы, утверждал генерал-майор румынских ВВС Виорел Пану. Летом 2017 года США одобрили продажу Patriot Румынии за $4 млрд. Однако пока сделка по поставкам ЗРК реализована не была. Пока разговоры о наращивании американского присутствия в Румынии или передаче этой стране систем типа Patriot ничем не подкреплены, убежден эксперт ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. «В Румынии дислоцирована бригада на ротационной основе. Думаю, что причин размещать больше контингента у США нет, и там не станут тратить лишние деньги», — сказал он РБК. Как отметил эксперт, Вашингтон, вероятно, был бы готов разместить войска в Румынии или продать ей новое вооружение, но у Бухареста таких средств нет.

В Румынии уже развернуты американские универсальные наземные пусковые установки Мk-41 в составе комплексов Aegis Ashore. Москва выражала обеспокоенность относительно их размещения, так как на них могут быть использованы ракеты Tomahawk. 18 августа Пентагон сообщил о проведении испытаний крылатой ракеты на острове Сан-Николас в штате Калифорния, запущенной из установки Mk-41. Ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Подобные испытания прошли впервые после официального выхода США из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Замглавы МИД России Сергей Рябков посчитал испытания свидетельством того, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Помимо сотрудничества в рамках НАТО Трамп и Йоханнис собирались обсудить вопрос упрощения визового режима для граждан Румынии, въезжающих в США. Речь идет об отмене виз, если они отправляются в Америку на короткий срок.

Визит в США стал вторым для румынского лидера. Ранее он посещал Соединенные Штаты в июне 2017 года. Тогда Трамп похвалил Румынию за вклад в борьбу с терроризмом, а также за решение Бухареста увеличить расходы на свою оборону. 

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Юлия Выродова
Теги: Румыния, Дональд Трамп, Клаус Йоханнис
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