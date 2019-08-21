Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидера Румынии Клауса Йоханниса. Стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, а также увеличение присутствия американских солдат на румынской территории

Клаус Йоханнис и Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / Bloomberg)

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе переговоров в Вашингтоне с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности разместить большее число американских военных на территории своей страны. Об этом сообщается на сайте румынского президента.

«Я продемонстрировал готовность разместить больший американский контингент, и президент Трамп был очень открыт», — сказал Йоханнис. Он пояснил, что, в частности, Румыния хочет иметь больше военных в мультинациональном подразделении и воздушной полиции. Он добавил, что обсудил с Трампом вопросы безопасности в Черном море и укрепление восточного фланга НАТО.

Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом. «Это одна из тем, о которых мы сегодня поговорим», — сказал Трамп.

В 2019 году исполняется 30 лет с момента падения в Румынии коммунистического режима и 15 лет с момента вступления страны в НАТО.

В ходе переговоров Трамп и Йоханнис собирались обсудить расширение американского военного присутствия в Румынии, сообщило румынское издание Mediafax в преддверии встречи. В Румынии, Болгарии и Польше находятся 7 тыс. солдат многонационального батальона НАТО для сдерживания России. Кроме контингента НАТО в стране также дислоцированы около 900 американских солдат.